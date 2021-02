“A giugno 19 milioni di vaccinati in Italia”: il nuovo piano del Governo

Il commissario straordinario Domenico Arcuri punta ad avere 19 milioni di italiani vaccinati con prima e seconda dose entro giugno 2021. A comunicare il nuovo piano è stato lo stesso commissario al rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni, Antonio Decaro, e alla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini.

“Ci hanno consegnato 2 milioni di dosi a gennaio, ne avremo 4 milioni a febbraio, 8 milioni a marzo”, ha dichiarato il commissario secondo quanto riporta Repubblica. Il nuovo premier Mario Draghi ha chiesto di accelerare con l’attuazione del piano vaccini, ma al momento il ritmo si ferma sotto le 70 mila somministrazioni quotidiane. Per raggiungere l’obiettivo fissato per giugno, invece, bisognerà raddoppiare, senza scendere sotto le 122 mila somministrazioni al giorno.

“Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari”, ha detto Draghi nel discorso pronunciato stamattina al Senato a proposito della campagna vaccinale. “Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private”.

Draghi ha invitato a fare “dell’esperienza fatta con i tamponi che, dopo un ritardo iniziale, sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ospedali autorizzati”, ma anche a imparare “da Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi disponendo subito di quantità di vaccini adeguate. La velocità è essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus”.

