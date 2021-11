La nuova epidemia che minaccia i bambini: si risvegliano i virus respiratori finiti in letargo con il lockdown

«Mia figlia soffre d’asma, quindi in passato abbiamo già dovuto ricoverarla. Ma non ci era mai capitato di non riuscire a trovare posto nei principali ospedali pediatrici di Milano e di finire in un ospedale fuori città». Carla (nome di fantasia) vive nel capoluogo lombardo ed è la mamma di due bimbe di 4 anni e 1 anno e mezzo. La più piccola all’inizio di novembre è stata ricoverata per broncopolmonite. «Almeno tre amici hanno figli ricoverati con gli stessi problemi, tutti con tampone Covid negativo», racconta.

A confermare l’aumento dei ricoveri di bambini per virus respiratori nelle ultime settimane è il professor Fabio Midulla, presidente della Società italiana malattie respiratorie infantili (Simri), membro del consiglio direttivo della Società italiana pediatria (Sip) e responsabile del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. «Assistiamo effettivamente a una crescita del numero dei ricoveri pediatrici», dice il medico. «Sono aumentati i virus respiratori che di solito circolano nei bambini ogni anno, e che erano scomparsi con il distanziamento e il lockdown». Tra questI, il più importante è il virus respiratorio sinciziale, di cui si è già parlato nelle scorse settimane. «Nel nostro reparto abbiamo già tre posti in sovrannumero», spiega Midulla. Esistono però alcune indicazioni che il medico rivolge ai genitori per prevenire il contagio…

