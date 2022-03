È morta in ospedale a Novara una ragazza di 15 anni ferita dopo essere caduta da una giostra in un luna park a Galliate (Novara). La ragazza, Ludovica Visciglia, di Trecate, era stata ricoverata in condizioni disperate nella Rianimazione dell’ospedale del capoluogo. Il luna park era stato appena allestito e l’apertura coincideva con la festa patronale del paese. Inoltre, la 15enne era lì per festeggiare il suo compleanno. Sotto sequestro la giostra, indagini in corso.

La procura di Novara ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del Tagadà, la giostra su cui la ragazza era salita con alcuni amici. In realtà però a manovrare l’impianto in quel momento c’era il figlio minorenne del giostraio ed è per questo che è stata attivata anche la procura dei minori, che si occuperà di valutare le sue responsabilità.

Le indagini dei carabinieri e dello Spresal dell’Asl hanno permesso di ricostruire le fasi della tragedia. A quanto pare il gruppo di adolescenti si era alzato in piedi, nonostante sia vietato, ed è per questo che il giostraio li aveva invitati a stare seduti. Ma proprio in quel momento i testimoni hanno raccontato che la macchina avrebbe fatto un movimento anomalo e il violento scossone ha sbalzato la ragazza facendole sbattere violentemente il capo.