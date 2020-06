Notte prima degli esami, 1 su 3 festeggia la vigilia del via al maxi orale. Ma con la mascherina

Sarà una vigilia particolare quella della Maturità 2020: il 17 giugno non ci sarà la prima prova, uguale per tutti, ma si partirà con il maxi orale con divieto di assembramenti. Non pochi studenti però celebreranno ugualmente la speciale ricorrenza ai tempi del Covid. La mascherina sarà la compagna di quasi il 90% dei “nottambuli”. Con Skuola.net che, anche quest’anno, sarà al fianco dei maturandi con la live “Notte prima degli esami”, in partnership con Radio 24, la sera del 16 giugno. Per il 2020, di ‘Notte prima degli esami’ non ce ne sarà soltanto una: ogni maturando avrà la sua secondo il calendario degli orali. Questo ha già contribuito a distruggere la maggior parte dei rituali a cui gli studenti, per tradizione e ispirazione filmica, sono abituati.

Infatti, per 9 ‘diplomandi’ su 10 – tra i 5mila intervistati da Skuola.net a poche ore dal via dell’esame – quello che stanno vivendo a causa dell’emergenza dettata dalla pandemia non rispecchia quel misto di fermento e tensione che solitamente si respira nei giorni che precedono gli esami. Ma forse, proprio per questo, c’è qualcuno che non vuole perdere anche la ‘Notte Prima degli Esami’ per antonomasia, dopo aver dovuto rinunciare ai 100 giorni e all’ultimo giorno di scuola: 1 maturando su 3, infatti, ha deciso che cercherà lo stesso di rendere indimenticabile la sera del 16 giugno, la vigilia del via ufficiale al maxi orale (fissato per il 17), seppur in modo simbolico. Ma nel rispetto delle norme di sicurezza: tra chi festeggerà insieme agli amici, quasi il 90% metterà la mascherina e manterrà le distanze.

Notte prima degli esami, maturità 2020 con Skuola.net: la nottata online per tenere compagnia ai maturandi

Proprio per questo Skuola.net ha scelto di continuare la tradizione che porta avanti ormai da vent’anni: quella di fare nottata online per tenere compagnia ai maturandi in ansia dispensando consigli e allentando la tensione con il contributo di esperti e volti noti. Dalle 20 alle 24 del 16 giugno andrà in onda – sul sito e sui canali social Facebook e Youtube di Skuola.net – un live streaming durante il quale si alterneranno vip, influencer, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, esperti che faranno il loro personale ‘in bocca la lupo’ a tutti i maturandi e cercheranno di dargli gli ultimi consigli utili per affrontare al meglio la prova. A condurre la live sul web saranno Daniele Grassucci, Direttore di Skuola.net, Gianluca Daluiso, scrittore e blogger e Valeria Angione, influencer. Un evento che, come accade da alcuni anni, vive in partnership con l’altrettanto tradizionale ‘Notte prima degli esami’ di Radio 24 – condotta da Federico Taddia e dal cantante Eugenio Cesaro – in onda dalle 21 alle 24.

Si uniranno all’in bocca al lupo ai maturandi personaggi illustri del mondo dello spettacolo e dei social, come Tommaso Paradiso, la Dj Ema Stokholma, Riccardo Zanotti dei “Pinguini tattici nucleari”, Ludovico Tersigni, protagonista delle serie “SKAM” e “Summertime”. E ancora: il frontman dei The Kolors Stash, lo youtuber Nikolais, il creator e attore Berardino Iacovone, membro della Social Factory ‘The CereBros’, le web star Emi’s life, gli Autogol, Gabriele Vagnato, Fius Gamer, Miss Mamma Sorriso, Teknoyd, Chiara Di Quarto, Enea Barozzi, il giovane scrittore Nicolas Paolizzi e tanti altri. Sono poi previsti contributi da parte di alcuni dei maggiori esponenti della politica e delle istituzioni: dal Premier Conte alla Ministra Azzolina, passando per il leader di partito come Meloni, Renzi, Salvini e Zingaretti. Infine anche il mondo del giornalismo, che in questi mesi ha contribuito a mantenere aggiornati i maturandi sulle ultime novità in merito all’esame, non farà mancare preziosi consigli attraverso alcuni importanti esponenti come il direttore di RaiNews24 Antonio Di Bella e il vicedirettore di Tgcom 24 Domenico Catagnano. Sono poi previsti gli interventi di altri giornalisti di spicco come il direttore dell’Ansa Luigi Contu, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini, Gianni Del Vecchio, vicedirettore Huffingtonpost.it, Marco Esposito, responsabile sito Leggo.it, e Giulio Gambino, direttore di TPI.

Ma come passeranno i ragazzi, invece, la loro ‘Notte prima degli esami’, quella che precede il loro “turno” vero e proprio secondo il calendario della commissione? Potremmo dire: come al solito. L’agitazione la farà sempre da padrona. Il 37% pensa che si ritroverà ancora nel pieno del ripasso, visti i ritardi subiti dalla preparazione; mentre il 20% teme che sarà totalmente in preda alla paura, riducendosi a sorseggiare camomilla per placare l’ansia. C’è anche chi (12%) si limiterà a recuperare le energie fisiche e mentali per presentarsi a scuola il giorno dopo in forma smagliante. E chi (10%), al contrario, ha in programma un’uscita con gli amici, per distrarsi un po’. Un’attesa che, per quasi tutti, sarà insonne: ne sono convinti quasi 8 su 10. Anche su questo si prosegue nel solco della tradizione.

