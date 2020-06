Maturità 2020: quanto dura il colloquio orale dell’esame, durata

MATURITÀ 2020 DURATA COLLOQUIO – Domani, 17 giugno 2020, prende il via l’esame di maturità 2020, l’unica prova di questo particolare esame di Stato. Ma quanto dura il colloquio orale dell’esame di maturità 2020, condizionato dall’emergenza Coronavirus? Il colloquio durerà in tutto circa un’ora. Nelle ultime ore gli studenti hanno cominciato a ricevere informazioni dai loro docenti: si ipotizza che il tempo sarà suddiviso in questo modo:

15 minuti italiano

15 minuti materia d’indirizzo

3 minuti cittadinanza

5 minuti PCTO

4-5 minuti per il resto

Attenzione: il tempo indicato qui sopra è solo indicativo. Ogni commissione è libera di suddividere il tempo in diverso modo.

Le cinque “prove”

Di seguito le cinque prove che andranno sostenute durante l’orale dell’esame di maturità 2020:

Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, quelle della seconda prova. Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana studiato nel corso del quinto anno, ricompreso nel documento del consiglio di classe. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO, attraverso breve relazione ovvero un elaborato multimediale. Accertamento delle conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Mascherine e testimone

Durante la prova di maturità 2020 bisogna indossare la mascherina? Le Linee Guida concedono allo studente, la possibilità di abbassare la mascherina per svolgere il colloquio, visto che la disposizione delle postazioni impone il rigido rispetto di un distanziamento di almeno due metri tra i presenti in aula. È possibile portare all’esame di maturità 2020 un accompagnatore (testimone)? Il Protocollo non vieta a un accompagnatore (uno soltanto) di assistere all’esame.

