Dal lockdown di Capodanno per i no vax al tampone per i vaccinati: le misure anti-Covid al vaglio del governo

Dal tampone al lockdown: le norme anti-Covid allo studio del governo

Dal lockdown di Capodanno per i no vax al tampone negativo per i vaccinati: sono alcune delle norme anti-Covid allo studio del governo, che il 23 dicembre si riunisce per decidere come affrontare la nuova ondata di Coronavirus che sta investendo l’Europa.

Come dichiarato dal premier Draghi nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in programma nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre, prima di prendere qualsiasi decisione l’esecutivo “aspetta i dati dell’ultimo sequenziamento che rivelano la velocità di diffusione della variante Omicron”.

Sono già diverse, però, le ipotesi che circolano su quella che si preannuncia come una nuova stretta. Quasi sicuramente verrà reintrodotto l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca (attualmente è in vigore dalla zona gialla), un provvedimenti già anticipato da diverse Regioni, tra cui il Lazio.

Divide gli esperti, e anche i membri del governo, l’ipotesi di chiedere un tampone negativo anche ai vaccinati per alcuni grandi eventi. Ipotesi, però, che rimane ancora in campo e che riguarderebbe non cinema e teatri come ipotizzato in un primo momento, ma discoteche, concerti, stadi, pub, feste di Capodanno e tutti i luoghi dove potrebbero verificarsi assembramenti.

Un’altra misura che al momento sembrerebbe essere confermata è la riduzione della validità del Green Pass da 9 a 6 o 5 mesi. Nelle intenzioni del governo questa norma permetterebbe di accelerare sulle terze dosi.

Il governo, inoltre, potrebbe allargare l’obbligo di Super Green Pass (guariti o vaccinati) anche ai dipendenti della pubblica amministrazione e forse anche ad altre categorie di lavoratori, a partire da coloro che sono a contatto con il pubblico.

Più remota, ma non del tutto esclusa, la possibilità di imporre un lockdown di Capodanno per i no vax. L’ala rigorista del governo spinge per una chiusura dalla sera del 31 all’alba dell’1 gennaio, ma c’è anche chi ipotizza il coprifuoco per i no vax per la sola notte di Capodanno.