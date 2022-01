Incredibile, ma vero. Pur essendo un irriducibile No vax, si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subito dopo la dose, “per evitare che il siero entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico Internet, ha tenuto un laccio emostatico sopra e sotto il sito dell’inoculo per 24 ore”. A raccontare l’episodio con un post su Twitter è il medico Claudio Luca Biasi.

Secondo il suo racconto, un paziente si è presentato al pronto soccorso in Emilia-Romagna con un braccio nero e un’occlusione omerale. Che per l’appunto sarebbe stata causata dal tentativo di usare un laccio emostatico per bloccare il vaccino e non farlo circolare in corpo. “Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”, ha aggiunto il dottor Biasi. Il suo tweet in poco tempo è diventato virale. Una storia che ricorda da vicino quella di Guido Russo, il dentista che, come ricorderete, ha usato un braccio di silicone per non vaccinarsi.