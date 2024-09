Nettuno, scontro tra auto: morti bambino di 5 anni e la zia incinta

Tragedia a Nettuno, sul litorale romano, dove, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, uno scontro tra due auto ha provocato la morte di un bambino di 5 anni e della zia 39enne incinta. A bordo della vettura era presente anche la mamma del piccolo, anche lei incinta, attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che ora stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura con a bordo le vittime viaggiava lungo via Cervicione quando è stata travolta all’incrocio con via della Pineta da un’auto che viaggiava contromano.

Le vittime si trovavano a bordo di una Kia, che, dopo l’impatto si è schiantata contro un muro. Sabrina Spallotta, che era alla guida, e il nipotino Santiago sono morti sul colpo.

Simona Spallotta, sorella gemella della vittima nonché mamma del bambino, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma. Il bambino che portava in grembo non avrebbe subito traumi, anche se non è esclusa l’ipotesi che il piccolo possa nascere tramite taglio cesareo.

Grave anche l’uomo che era alla guida della vettura, una Mini Cooper, che avrebbe provocato lo schianto: il guidatore, infatti, è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Aprilia.

Leggi anche: Bologna, 16enne ucciso con un coltello da un 17enne