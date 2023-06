Neonato muore nel sonno: due mesi prima la mamma era deceduta durante il parto

Neonato muore nel sonno: la mamma era deceduta durante il parto

È una tragedia nella tragedia quella avvenuta a Dexter, in Inghilterra, dove un neonato è morto nel sonno due mesi dopo la scomparsa della mamma, deceduta durante il parto.

La vicenda risale al 2022, ma è tornata alla ribalta della cronaca dopo l’assoluzione del papà del piccolo, Khan, che era stato indagato subito dopo la morte del bimbo.

Era stato proprio l’uomo, infatti, a ritrovare il bambino morto dopo aver adagiato nella culla la sera prima. Secondo quanto raccontato dal papà, il piccolo, nato prematuro, si era addormentato dopo aver bevuto due biberon di latte. La mattina seguente, la scoperta shock.

Nel corso del processo è intervenuta anche la nonna del bambino, la mamma della donna scomparsa, la quale ha raccontato che la figlia aveva avuto un ictus pochi mesi prima di partorire: “Aveva sempre desiderato essere una mamma, si è riunita a suo figlio dopo aver perso l’occasione di stare insieme a lui in questa vita”.

L’uomo è stato assolto poiché nell’autopsia non sono state riscontrate prove di precedenti malattie o lesioni. Lo stesso esame autòptico non ha stabilito le cause esatte della morte del bambino.