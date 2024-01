Neonato in pericolo di vita a Salerno: è risultato positivo alla cocaina

Un neonato di tre mesi è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli. Il bambino, originario di Salerno, è risultato positivo alla cocaina.

La madre sarebbe una tossicodipendente in cura presso i servizi sanitari in un programma di disintossicazione. Si ipotizza che la cocaina possa essere stata trasmessa attraverso l’allattamento, ma non si esclude un contatto diretto con la sostanza stupefacente.

La positività del piccolo è emersa dall’analisi delle urine, svolte dai sanitari del reparto di Pediatria dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove il neonato era stato inizialmente trasportato d’urgenza in gravissime condizioni.

I medici sono riusciti a stabilizzarlo e hanno disposto il trasferimento all’ospedale napoletano, dove il bambino è tutt’ora ricoverato in pericolo di vita.

Il caso è stato segnalato alla Questura di Salerno, che ha avviato un’indagine per risalire alle cause esatte della positività da cocaina.

