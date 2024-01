“Il padre di Meloni era un uomo del boss Senese”: la rivelazione dell’ex camorrista a Report

Il padre di Giorgia Meloni era un uomo del boss della Camorra Michele Senese, detto ‘O Pazzo: a sostenerlo è un ex camorrista oggi collaboratore di giustizia, Nunzio Perrella. Il pentito ha ricostruito il rapporto tra il padre dell’attuale premier e il capomafia napoletano parlando con il programma tv Report. Le sue rivelazioni andranno in onda nella puntata di domenica 14 gennaio (su Rai Tre alle ore 21).

Francesco Meloni, detto Franco, è morto nel 2012 ed è stato più volte definito dalla figlia “un estraneo”: nella sua autobiografia la leader di Fratelli d’Italia racconta di aver interrotto i rapporti con lui nel 1988, quando lei aveva solo 11 anni.

Sette anni dopo, il 25 settembre 1995, l’uomo viene arrestato nel porto di Maò a Minorca, dove era appena attraccato con la sua barca vela, di nome “Cavallo pazzo”, insieme a tre uomini. A bordo dell’imbarcazione la polizia spagnola trova 1.500 chili di hashish.

Intervistato da Report, Perrella afferma di aver conosciuto Franco Meloni all’inizio degli anni Novanta. Il collaboratore di giustizia ricorda che proprio in quegli anni si rivolse a Senese, tra i più importanti boss di Roma, per chiedergli importanti quantitativi di hashish.

Senese gli rispose di sì e spiegò che si sarebbe avvalso di un suo uomo di nome Franco che a quel tempo faceva uno o due viaggi al mese tra la Spagna, il Marocco e l’Italia a bordo della sua barca a vela.

Perrella aggiunge di aver visto tale Franco insieme a Senese a Nettuno nel 1992. All’epoca non conosceva il suo cognome, ma, dopo aver visto le foto del padre di Meloni pubblicate sui giornali negli ultimi anni, dice di essere sicuro che quell’uomo era proprio Franco Meloni.

Secondo il pentito, che ha raccontato l’intera vicenda anche ai magistrati, il padre della futura presidente del Consiglio era finito nel giro dei Senese per un vecchio debito che aveva con il boss della Camorra.

Perrella è stato arrestato nel 1992 ed è diventato il primo ex camorrista a collaborare con lo Stato nel confessando le informazioni in suo possesso sul traffico illecito di rifiuti in Campania.

Franco Meloni, romano classe 1941, era figlio di un regista e di un’attrice radiofonica. Parlando con La Repubblica, sua sorella Gemma lo ha definito un commercialista irrequieto e idealista, amante della vela, della lettura e degli affari. Giorgia Meloni e sua sorella Arianna sono nate negli anni Settanta dalla relazione tra Franco e Anna Paratore.

In precedenza l’uomo era stato sposato con un’altra donna da cui aveva avuto altre due figlie. E dopo la separazione da Paratore, avrà una terza compagna.

Alcuni anni fa, intervistata da Francesca Fagnani nel programma tv Belve, Giorgia Meloni disse: “Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona”.

