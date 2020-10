Un neonato di circa un mese è stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada ieri notte a Verona. Il bambino è stato portato in ospedale e ora la polizia sta indagando su cosa sia accaduto.

Secondo quanto riporta Veronasera, a dare l’allarme intorno a mezzanotte nel quartiere di Golosine è stato un cittadino pakistano che stava andando al lavoro in bici. Attirato dai pianti del neonato, lo ha visto abbandonato a terra, avvolto in una coperta di lana e lasciato sul bordo della carreggiata in via Tevere, all’angolo con via Chioda.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del Suem 118 e due agenti della questura di pattuglia nella zona. Il neonato si trova ora in terapia intensiva all’ospedale pediatrico di Borgo Trento, ma le sue condizioni di salute secondo quanto riporta l’Agi sembrano essere buone. Sono state avviate delle indagini per risalire all’identità dei genitori o di chi abbia abbandonato il neonato.

