Natale 2021, supermercati e negozi aperti o chiusi il 25 dicembre

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 25 dicembre 2021, in occasione del Natale? E domani, 26 dicembre, per Santo Stefano? Una domanda che si stanno ponendo in molti visto il periodo di feste e di continui pranzi e cene in compagnia di parenti e amici. D’altronde bisogna pur avere il modo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio all’ultimo vi siete resi conto che manca qualcosa? Cominciamo con il dire che non ci sono particolari restrizioni legate al Covid, neanche per quanto riguarda il numero di ospiti che si possono invitare.

Per quanto riguarda i supermercati e i negozi aperti a Natale 2021 e a Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, non c’è una regola che vale in tutta Italia. In generale a Natale sarà molto difficile trovare supermercati aperti, d’altronde è un importante festivo anche per quei lavoratori! Ad esempio per quanto riguarda Conad, gli ipermercati saranno chiusi in tutta Italia mentre i punti vendita più piccoli (ma già a partire dai Superstore) rimarranno aperti almeno per parte della giornata, sebbene non dappertutto. Qualche supermercato o negozio di alimentari potrebbe aprire solo mezza giornata, generalmente al mattino.

In generale il consiglio che possiamo darvi è di verificare direttamente sui siti ufficiali delle varie catene se il supermercato vicino a voi rimarrà aperto o chiuso, perché la situazione è molto varia da zona a zona. Iper terrà i suoi punti vendita chiusi, mentre per Carrefour si invita a contattare il proprio supermercato di fiducia e informarsi. Spesso inoltre in queste occasioni vengono affissi avvisi all’entrata dello store già da qualche giorno prima. Lidl rimarrà chiuso a Natale 2021.

Abbiamo visto i supermercati aperti o chiusi a Natale 2021, diamo un’occhiata ai principali negozi e catene. Tutti i negozi IKEA in Italia saranno chiusi a Natale 2021. Stessa cosa dovrebbe valere anche per Leroy Merlin e Decathlon, salvo accordi diversi con i centri commerciali in cui sono ospitati alcuni punti. Anche le grandi catene di negozi di elettronica come Euronics, Trony, MediaWorld e Unieuro di base saranno chiusi a Natale 2021, 25 dicembre.

E i centri commerciali? In generale le chiusure saranno la stragrande maggioranza, oppure le aperture saranno limitate agli ipermercati o all’area “cinema e ristorazione” che però osserverà degli orari ridotti per permettere a tutte le persone che vogliono vedere il film di Natale di poterlo fare, e magari concedersi anche uno sfizio a tavola. Anche in questo caso il consiglio è contattare il centro commerciale di riferimento, guardare sul sito o consultare le relative pagine social. In generale dunque possiamo dire che saranno pochi i negozi, i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale 2021, dunque organizzatevi per tempo!

Frasi e auguri

E dopo aver visto i negozi e i supermercati aperti o chiusi a Natale 2021, salutiamoci con qualche bel messaggio o frase di augurio di buon Natale, da inviare ai propri amici e parenti, condividendoli su Facebook e WhatsApp.