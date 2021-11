Multe agli automobilisti: 3mila Comuni non sono in regola

Multe intascate dai Comuni ma in migliaia di casi non rendicontate nonostante l’obbligo previsto dalla legge. Mentre il ministero delle Infrastrutture continua a prendere tempo sulle sanzioni da comminare alle amministrazioni inadempienti. A svelarlo è il documento fornito dal ministro Enrico Giovannini in risposta ad una interrogazione presentata dal deputato di Forza Italia, Simone Baldelli. Stando ai dati del 2020 solo 5.097 Comuni hanno fornito la relazione richiesta dalla legge.

Altri 327 documenti risultano errati o incompleti, mentre mancano all’appello le rendicontazioni di 2.747 amministrazioni che andrebbero sanzionate con la decurtazione degli introiti delle contravvenzioni stradali fino al 90 per cento. Ma il condizionale è d’obbligo, a giudicare dalla risposta di Giovannini: “Terminati i riscontri con le prefetture, si potranno attivare le procedure amministrative nei confronti dei Comuni inadempienti, propedeutiche all’eventuale segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti”.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui