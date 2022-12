Soffocato da un pezzo di cornetto mentre fa colazione, morto un 88enne

Una morte tragica, quella toccata ad un pensionato pugliese. È morto mentre faceva colazione al bar, soffocato da un pezzo di cornetto che gli è andato di traverso. Inutile il tempestivo intervento del 118: l’88enne Raffaele Caracciolo è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale di Foggia.

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di domenica, 4 dicembre 2022, in Corso Giannone, a Foggia. Dopo l’allarme lanciato da un passante – che è stato il primo a soccorrere la vittima -, era intervenuta un’ambulanza del 118. L’equipaggio di emergenza era riuscito a rianimare l’uomo e a condurlo con la massima urgenza presso il Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti del Capoluogo Dauno dove è stato preso in carica dai medici. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Dopo aver praticato la Manovra di Heimlich da sdraiato e poi l’aspirazione dei residui per liberare le vie aeree dal cibo, i soccorritori hanno compreso che il pezzo di cornetto aveva provocato all’anziano anche un arresto cardiaco. Per questo è stata necessaria anche una rianimazione cardiopolmonare. Dopo averlo rianimato, c’è stata una vana corsa in codice rosso all’ospedale, dove è deceduto poco dopo.