È morto Livio Caputo, direttore reggente de Il Giornale

A quanto apprende TPI, proprio nel giorno della conferma della nomina alla direzione de Il Giornale di Augusto Minzolini, è morto il direttore reggente Livio Caputo. La notizia sta facendo il giro della reazione proprio in questi minuti ed è stata confermata dallo stesso quotidiano.

Caputo, che era stato nominato direttore ad interim lo scorso 17 maggio, è deceduto nella giornata di lunedì 14 giugno all’età di 87 anni.

Nato a Vienna il 24 agosto del 1933, da padre piemontese e madre triestina, si è laureato in Giurisprudenza e ha iniziato la sua carriera giornalistica sin da giovanissimo.

Nel corso della sua carriera, è stato corrispondente da Bonn per il Corriere dell’Informazione e il settimanale Gente, da Londra per il Resto del Carlino, La Nazione ed Epoca, mentre per un periodo ha lavorato a New York come capo dell’ufficio dei periodici Mondadori.

Rientrato in Italia, è stato per sei anni direttore di Epoca, mentre nel 1976 diventa inviato ed editorialista de Il Giornale e Telemontecarlo.

Direttore della Notte per sei anni, dal 1986 al 1992 è capo dei servizi esteri del Corriere della Sera. Nel maggio del 1992 torna a Il Giornale nelle vesti di vicedirettore.