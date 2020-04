Morto il giornalista Giulietto Chiesa

Il giornalista e politico italiano Giulietto Chiesa è morto. A dare la notizia è stato il vignettista Vauro Senesi, che con Chiesa ha collaborato a più riprese: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo”, ha scritto sul suo profilo. “Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”.

Giulietto Chiesa era nato il 4 settembre 1940 ad Acqui Terme. Ex dirigente del Pci, Chiesa fu a lungo corrispondente da Mosca prima per l’Unità e poi per la Stampa. Ha iniziato la sua carriera politica nella Federazione giovanile comunista italiana, diventando anche dirigente della Federazione di Genova del Partito comunista italiano.

Dal 1975 al 1979 è stato capogruppo del Pci nel Consiglio provinciale della stessa città ligure. Nel 2004, poi, è stato candidato alle elezioni europee per la lista Di Pietro-Occhetto. Raccogliendo più di 14 mila preferenze nella circoscrizione Nord Ovest, 8 mila al Nord Est e 12 mila al Centro, viene eletto parlamentare europeo proprio nella circoscrizione Nord Ovest in sostituzione di Occhetto, rimasto al Senato.

