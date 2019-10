È morto Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo e della Mapei ed ex presidente di Confindustria

Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria, è morto nella serata di oggi 2 ottobre 2019. Aveva 76 anni ed era malato da tempo. Squinzi era il proprietario del Sassuolo e della Mapei, importante società fondata dal padre Rodolfo nel 1937.

Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla sua morte, anche se erano note le sue gravi condizioni di salute. Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione.

Squinzi è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi 2 ottobre all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Lascia la moglie Adriana Spazzoli e i figli Marco e Veronica, da tempo già impegnati nella Mapei.

Tra le passioni di Squinzi sicuramente lo sport. Dal padre aveva preso l’amore per il ciclismo, visto che Rodolfo era stato un professionista delle due ruote, motivo per cui l’azienda di famiglia aveva sponsorizzato la squadra Mapei-Quick Step.

Dal 2002, inoltre, Giorgio Squinzi era diventato il proprietario del Sassuolo calcio, portando la squadra neroverde fino alla Serie A.

