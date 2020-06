Lutto per il duo comico Pio e Amedeo, è morta la mamma di Amedeo Grieco

Lutto per Pio e Amedeo, morta la mamma di Amedeo Grieco

Lutto per il noto duo comico Pio e Amedeo, i protagonisti del programma di Italia 1 Emigratis. È venuta a mancare la mamma di Amedeo Grieco. La donna si è spenta all’età di 57 anni. La notizia del decesso è circolata nei giorni scorsi sui social network e in seguito confermata dal sito 105.net.

Nei mesi scorsi lo stesso Grieco su Instagram, commentando una foto in cui si mostrava sorridente con la madre, aveva parlato di una “tempesta” da affrontare. “…passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare… ed esserci ancora, ancora…”, scriveva il comico nel messaggio datato 23 dicembre. “Abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme… perché non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre… in ritardo di due giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene”.

L’ultima immagine con la madre su Instagram Amedeo l’ha pubblicata il 10 maggio scorso, in occasione della Festa della mamma. “Portami a ballare… – è stato il suo messaggio – perché essere mamma è un innato talento da donna. Auguri alla mia mamma, alla mamma dei miei due tesori @mariafinizioo e a tutte le mamme del mondo”.

In questi giorni Amedeo Grieco ha risposto anche con un commento su Facebook a un messaggio di vicinanza espresso dalla pagina ‘Foggia Undergroung’. “Grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all’anima… grazie di cuore”.

Potrebbero interessarti "Virus portato da un paziente": gli inquirenti sul focolaio del San Raffaele "I medici rischiano di trasformarsi da eroi a imputati": l'intervista doppia di TPI Maturità 2020: quanto dura il colloquio orale dell’esame