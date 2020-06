Emigratis, stasera 8 giugno con Pio e Amedeo su Italia 1: anticipazioni e ospiti

Torna questa sera, lunedì 8 giugno 2020, Emigratis, la trasmissione con Pio e Amedeo in onda in replica su Italia 1. Tra ospiti vip e divertenti siparietti, Mediaset – dopo il successo con le repliche della terza stagione – ha deciso di riproporre il programma con il duo foggiano con la replica della prima e seconda stagione. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Le anticipazioni e gli ospiti

Questa sera va in onda la puntate della prima stagione di Emigratis, il programma con Pio e Amedeo in onda su Italia 1. In queste tappa i due comici continueranno i loro viaggi e le loro avventure a scrocco. Diverse le città che visiteranno: da Los Angeles a Ibiza, da New York a Toronto… Il tutto a scrocco di malcapitati vip come Andrea Pirlo, Elisabetta Canalis, Federica Pellegrini, Bobo Vieri e tanti altri.

Ricordiamo che tutte la stagioni di Emigratis sono già disponibili in streaming sul sito di Mediasetplay. Questo l’annuncio di Pio e Amedeo sui social per il ritorno in replica: “È un tuffo nel passato anche per noi e così ci siamo messi ad aprire i ricordi partendo però dalla prima stagione…era il 3 aprile 2016 quando andò in onda la prima puntata di EMIGRATIS, e questa è una delle primissime immagini proprio di quella puntata…in questi giorni pubblicheremo un po’ di questi ricordi che sarà bello condividere con voi… abbiamo già il groppo in gola, sappiatelo”.

Al momento non è in cantiere una nuova stagione, vale a dire Emigratis 4. A Radio 105 i due hanno raccontato: “Siamo diventati papà. Già sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali. Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”. Appuntamento dunque stasera 8 giugno 2020 con la replica di Emigratis su Italia 1 dalle 21,25.

