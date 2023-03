Cronaca

Morta cinque giorni dopo aver partorito, una testimone a TPI: “I medici le hanno dato solo una tachipirina”

Il 28 marzo scorso, a Monreale, una 27enne è morta dopo essere entrata in coma in seguito a un parto prematuro a cui sono sopraggiunte delle complicazioni. La testimonianza a TPI: "I medici le hanno dato tachipirina e toradol, poi è entrata in coma"