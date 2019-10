Montecatini, studenti pubblicano video del topo in cucina: rischiano la sospensione

Montecatini, studenti filmano un topo: rischiano la sospensione

A Montecatini un gruppo di studenti dell’istituto alberghiero “Ferdinando Martini” hanno diffuso il video di un topo che si aggirava nella cucina della scuola. I ragazzi rischiano la sospensione.

I giovani, tutti maggiorenni, hanno filmato il roditore nei locali dell’istituto e hanno poi pubblicato il video sui social, senza sapere che tra le conseguenze ci sarebbe potuto essere un provvedimento disciplinare.

Il consiglio di classe dell’istituto domani, 16 ottobre, si esprimerà sull’eventuale sospensione dei ragazzi.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, gli studenti si trovavano nella cucina della scuola e avevano in mano i cellulari perché volevano fotografare i piatti che avrebbero preparato. Ad un certo punto è comparso il topo che passeggiava indisturbato tra le stoviglie. I ragazzi lo hanno ripreso e hanno pubblicato il video online.

Il preside della scuola, Riccardo Monti ha dichiarato: “Una cosa è certa quei ragazzi hanno violato il regolamento d’istituto per cui è vietato fare foto e riprese dentro la scuola e poi diffonderle”.

“Stavano facendo un book fotografico – continua il preside Monti – e, per questo, usavano il telefono per immortalare le pietanze frutto della loro fantasia. Sarà fatta una valutazione, non è detto che si arrivi alla sospensione. Ma se anche dovesse essere preso questo provvedimento, teniamo a sottolineare che non dipende dal fatto che sia stato filmato il topo nelle cucine. Gli studenti hanno violato il regolamento d’istituto”.

A dare la notizia della presenza del topo in cucina era stata anche la stessa scuola. Che aveva scritto come si trattasse di “un inconveniente comprensibile, dato che la scuola è situata all’interno di un parco secolare e le cucine sono al piano terra”.

