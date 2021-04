Una riforma del codice della strada potrebbe presto introdurre nuove regole per i monopattini elettrici, mezzi sempre più diffusi in Italia ma la cui circolazione non è ancora del tutto regolata. Le novità dovrebbero arrivare con il disegno di legge (Ddl C 2675) il cui esame è iniziato in commissione Trasporti alla Camera giovedì 15 aprile, dopo che al Senato era stato appena presentato un ulteriore disegno (S 2140).

Secondo quanto riporta oggi un articolo del Sole 24 Ore, le principali novità per i monopattini elettrici sarebbero il divieto della guida per i minorenni, l’obbligo di indossare il casco e il giubbotto catarifrangente, ma anche il divieto di circolazione dopo il tramonto.

Il limite di velocità, già previsto, dovrebbe restare a 20 chilometri orari, con la possibilità di circolazione solamente sulle strade urbane in cui il limite è di 30 chilometri orari o sulle piste ciclabili. La riforma dovrebbe introdurre anche il divieto di sosta sui marciapiedi, e prevedere la rimozione nel caso in cui questa regola sia violata.

Allo studio anche l’ipotesi di una copertura assicurativa obbligatoria, a causa degli incidenti sempre più frequenti (anche se al momento il testo del ddl prevede l’obbligo assicurativo per i mezzi di sharing).

La riforma del Codice della strada è attesa in Italia dal 2010, quando fu introdotto l’ultimo pacchetto significativo con la legge n. 120. Da quel momento sono state effettuate solo modifiche parziali, ma i disegni di legge ora in esame potrebbero intervenire in maniera più incisiva.

