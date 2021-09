Milano, 72enne spara e uccide il vicino di 34 anni per la grigliata nel cortile condominiale

Una lite tra vicini di casa per un barbecue finita in tragedia è quella che si è verificata ieri, mercoledì 1 settembre, intorno alle 17 nel cortile interno di un palazzo di via Ovada, nel quartiere popolare Barona, nella periferia sud di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 72 anni incensurato, Rocco Sallicandro, ha sparato contro il vicino di casa Francesco Spadone, 34 anni, dopo una discussione scoppiata per una grigliata organizzata dal più giovane con alcuni suoi amici proprio nel cortile del condominio in cui vivono entrambi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il giovane, un pluripregiudicato, stava facendo un barbecue nel cortile condominiale quando il 72enne è uscito sul balcone lamentandosi dei rumori e del fumo. Poco dopo è comparso in cortile con una pistola regolarmente denunciata e ha preteso che andassero via. Non ottenendo il risultato ha esploso due colpi in aria e a quel punto sarebbe stato colpito dal 34enne o da qualcuno degli amici. Nella colluttazione il 72enne ha esploso i colpi contro il vicino, centrandolo al petto.

Francesco Spadone è morto poco dopo l’intervento d’urgenza cui è stato sottoposto all’ospedale San Paolo. Mentre il 72enne è stato trovato a terra con una ferita alla testa e trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul luogo del delitto sono stati trovati anche alcuni bossoli e un caricatore. La vittima, originario di Terlizzi (Bari) aveva una moglie e tre bambini.