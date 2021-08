Grattacielo in fiamme a Milano, la fuga di Morgan dal palazzo accanto: “Ho sentito il calore in casa” | VIDEO

Milano, la fuga di Morgan dal palazzo accanto al grattacielo in fiamme | VIDEO

In un video postato sul suo profilo Instagram, il cantante Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, ha mostrato i drammatici momenti della sua fuga dalla sua abitazione, che sorge a fianco del grattacielo di Milano andato in fiamme nel pomeriggio di domenica 29 agosto.

Nel filmato si vede l’interprete mentre scappa dalla sua abitazione, che si trova proprio di fronte al palazzo milanese andato a fuoco per motivi ancora da chiarire.

In una diretta, pubblicata sempre sui social, il cantante, poi, ha ricostruito i drammatici momenti che hanno preceduto la fuga.

“Stavamo in casa, è scoppiato un incendio a Milano. C’è un grattacielo che sta andando completamente a fuoco. Non ho neanche preso le chiavi di casa perché sono scappato subito appena ho sentito il calore”.

“Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perché sentivo le fiamme addosso – ha aggiunto Morgan – È una scena allucinante, le fiamme sono altissime”.

Il rogo del palazzo, nel quale ci abita, così come rivelato dallo stesso Morgan durante uno dei video anche il cantante Mahmood, non ha fortunatamente causato vittime, mentre sull’accaduto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Pasquale Addesso hanno aperto un fascicolo per disastro colposo.