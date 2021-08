Un violento incendio è scoppiato in un palazzo di 15 piani di via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, del 118 e delle Forze dell’ordine. Gli inquilini sono stati fatti evacuare. L’intera facciata ha preso fuoco per cause ancora da individuare. Alcune persone sono rimaste intossicate ma non ci sono vittime. I pompieri hanno spento il rogo ed attualmente si stanno staccando pezzi del rivestimento del palazzo. Sul posto sta arrivando anche il sindaco Giuseppe Sala.

Incendio a Milano sud, l’edificio è completamente avvolto dalle fiamme, in un attimo pic.twitter.com/DhG9dwshTA — Metella Ronconi (@metellaronconi) August 29, 2021

Le fiamme si sono sviluppate alle 17.36. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono presenti decine di mezzi di soccorso, tra cui sei ambulanze e un’automedica per la maxi emergenza. I primi soccorritori avrebbero fatto in tempo ad entrare nel grattacielo e a salire in sicurezza fino all’ultimo piano per evacuare i residenti presenti. “Quando noi siamo arrivati c’era una piccola fiammella che si vedeva da una finestra, siamo riusciti a salire e a chiamare tutti quelli che c’erano”, ha raccontato un soccorritore.