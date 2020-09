Esplosione Milano Sud oggi, udito forte boato

Si registrano diversi feriti a causa dell’esplosione che questa mattina ha investito un edificio a Milano. Una persona è stata estratta completamente ustionata dal palazzo. Centinaia le persone in strada. La forte esplosione ha riguardato l’edificio del civico 20 di piazzale Libia e oltre il primo piano ha interessato in parte anche il secondo piano e il terzo piano. Diversi scooter parcheggiati di fronte al palazzo dove si è verificata l’esplosione sono stati danneggiati. Sul posto anche i soccorritori del 118 e la polizia.

Il boato percepito è legato a uno scoppio che ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani della palazzina. Si registrano diversi feriti, alcuni dei quali sono stati curati a bordo delle ambulanze sul posto. Al piano terra si vede chiaramente l’ingresso squarciato dall’esplosione, con all’interno le macerie, e le finestre danneggiate fino al terzo piano.

Esplosione Milano Sud oggi: 8 feriti

Otto i feriti, di cui uno (un 30enne) è stato trasportato in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado. Gli altri 7 sono stati curati per “stati di ansia” o ferite provocate a causa della corsa precipitosa fuori dal palazzo. Una ragazza di 15 anni ha riportato un trauma alla caviglia, due persone invece si sono ferite con i vetri rotti per l’esplosione, la cui onda d’urto ha investito scooter e auto parcheggiati davanti all’edificio situato al civico 20 di piazzale Libia.

Esplosione Milano: pm, probabile fuga gas in un appartamento

“Ci sono le cucine a gas. È questo il punto che potrebbe aver avuto la fuoriuscita di gas. È tutto da verificare, però punto di emissione potrebbe essere quello. Ma non c’è ancora nessuna sicurezza”. È quanto ha dichiarato il pm milanese, Tiziana Siciliano, intervenuta sul luogo dell’esplosione della palazzina di piazzale Libia a Milano. “Le prime valutazioni dei vigili del fuoco intervenuti – ha aggiunto – parlerebbero di fuga di gas in un appartamento privato. Ovviamente sono ancora in corso accertamenti per verificare che non ci siano vittime, che apparentemente non ci sono. Ci sono macerie e hanno già portato le unità cinofile per verificare la presenza di altre persone. Al momento sembrerebbe una situazione e più rassicurante”. Inoltre, spiega Siciliano “c’è abitante dell’appartamento” al piano terra, “l’affittuario, è quello in condizioni più gravi. Ci sono altri feriti in situazioni meno gravi. Per il momento la situazione sembra sotto controllo. La polizia sta facendo il suo lavoro d’indagine”.

