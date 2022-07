Mestre: morto 70enne contagiato da Candida Auris, il fungo killer resistente ai farmaci. Primo caso in Veneto

Un uomo di 70 anni è morto a Mestre per un’infezione da Candida Auris, un fungo resistente a quasi tutti i farmaci. Il suo era il primo caso mai confermato in Veneto del “fungo killer”, contratto probabilmente in Kenya.

L’uomo si trovava nel paese dell’Africa orientale per lavoro e si è rivolto a una clinica a causa dei calcoli renali. Durante il ricovero le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino al rientro in Italia con l’arrivo a inizio luglio all’ospedale di Mestre, dove gli è stato diagnosticato l’infezione dal pericoloso fungo, considerato altamente contagioso.

Nessun altro sembra aver contratto il fungo, in grado di resistere ai comuni antifungini e anche ai disinfettanti. Oltre all’elevata contagiosità, la Candida Auris è associata a un elevato tasso di mortalità, che può arrivare anche al 70 percento. In una circolare dello scorso anno, il ministero della Salute ha invitato tutte le strutture sanitarie del paese ad aumentare l’attenzione e di comunicare ogni caso “tempestivamente”, seguendo le indicazioni ministeriali per la gestione dei casi, come fatto dall’ospedale.