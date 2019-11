Messina: esplosione in un deposito di fuochi d’artificio, 4 morti

Un’esplosione si è verificata in un deposito di fuochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, provocando la morte di 4 persone. Altre tre persone, invece, si trovano in gravi condizioni.

Tra le vittime accertate c’è anche Venera Mazzeo, 71 anni, moglie di Vito Costa, titolare della fabbrica di articoli pirotecnici.

Tra i feriti, invece, ci sono il figlio della donna, Bartolomeo Costa, di 37 anni, e l’operaio Antonio Bagnato, i quali sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo una prima ricostruzione al momento dell’esplosione all’interno dell’azienda erano al lavoro anche alcuni operai di una ditta esterna, impegnati a montare alcune porte in ferro.

Diversi gli amici e i parenti della famiglia Costa accorsi sul luogo della deflagrazione.

L’incidente è avvenuto in località Femmina Morta per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono presenti diverse squadre di pompieri, impegnate a domare le fiamme che sono divampate nello stabile subito dopo la deflagrazione.

Esplosione in una cascina a Quargnento (Alessandria): morti tre vigili del fuoco

Notizia in aggiornamento