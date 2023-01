Esclusivo TPI – Messina Denaro e gli inquietanti video su TikTok che ne profetizzavano l’arresto nove giorni prima

Con sei post sul social media TikTok, un utente anonimo ha diffuso allusioni più che evidenti alla cattura di Matteo Messina Denaro almeno nove giorni prima dell’operazione del ROS e del GIS dei carabinieri nel quartiere di San Lorenzo, coordinata dalla Procura dI Palermo. Una lunga fila di messaggi video, con riferimenti alle condizioni di salute precarie del boss di Cosa Nostra e alla sua cattura, data come avvenuta.

Il primo video della serie è stato pubblicato – secondo la data che appare nel codice – il 7 gennaio 2023, alle ore 15.08, più di una settimana prima dell’arresto, scattato la mattina del 16 gennaio scorso; sulla sfondo la foto di una cella. Con la scritta: “Prigione di Matteo Messina Denaro il boss indiscusso N.1 C. Nostra”.

Il secondo video è stato postato lo stesso giorno, qualche ora più tardi, alle 19.12; l’audio riproduce il suono di sirene, le immagini sono quelle di automobili e divise dei carabinieri, con la scritta “Cattura del superlatitante Boss C.Nostra Denaro Messina Matteo”, un riferimento diretto ad un arresto non ancora avvenuto.

Tre giorni dopo, il 10 gennaio 2023, alle ore 19.19, lo stesso utente pubblica un terzo video, con una galleria di foto di Messina Denaro che scorre e la scritta “Denaro Messina Matteo Si costituisce Pentito”. Lo stesso giorno sulla bacheca TikTok appare un quarto video, alle 20.11, con un messaggio molto simile e un nuovo riferimento al “pentimento”.

Il 12 gennaio 2023, alle ore 20.06, quattro giorni prima dell’effettiva cattura, esce il quinto video della curiosa serie, con nuovi dettagli: “Carcere di massima sicurezza/Sicurezza detenuto Denaro Messina Matteo/“U Siccu”/Sorvegliato speciale/Ha bisogno di cure giornaliere”. Per la prima volta appare anche il riferimento alle condizioni di salute del boss di Cosa Nostra.

Quando mancavano appena tre giorni all’operazione dei carabinieri, il 13 gennaio 2023, alle ore 19.12, lo stesso utente ha postato un sesto video, facendo di nuovo riferimento alle condizioni di salute: “Malore improvviso/Operato d’urgenza/Matteo Messina Denaro/“U Siccu”/“Diabolik”. Sullo sfondo l’autore del messaggio ha inserito diverse immagini del boss da giovane, accompagnate da una musica incalzante.

L’account che ha postato i sei video con riferimenti alla cattura di Messina Denaro diversi giorni prima dell’operazione di Palermo ha iniziato a pubblicare sulla piattaforma TikTok il 29 aprile 2022, meno di un anno fa. Ha postato per diversi mesi video comuni, con immagini ironiche, spesso volgari, senza nessun particolare rilievo. Nessuna immagine sembra fare riferimento all’identità dell’utente, che nella bio riporta la frase “SHOCK IN MY TOWN”, usando come nickname “Kevin”.

Il primo video con un chiaro riferimento a Cosa Nostra appare il 14 novembre 2022, alle ore 7.43. C’è l’immagine di Totò Riina con un ghigno ed una voce in dialetto siciliano come audio: “Possono i miei figli, e può essere qualche altro Totò, e chi lo sa, io ci spero… Può essere pure qualche nipote, ci spero, potrebbe succedere che qualche cosa prendesse l’impronta del nonno”.

In alto l’utente anonimo ha inserito la scritta “U tempu di chiacchiere finiu”. Da quel momento decine di video con riferimenti ai corleonesi e a collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta animano la bacheca. I primi video su Messina Denaro arrivano, però, solo nove giorni prima della sua cattura.