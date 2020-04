Messa Papa Francesco diretta video streaming e tv | Coena Domini | Giovedì Santo

MESSA PAPA FRANCESCO DIRETTA – Oggi, 9 aprile 2020 (giovedì santo) -, alle ore 18 Papa Francesco celebrerà la Messa Coena Domini nella basilica di San Pietro. Celebrazione che, vista la pandemia di Coronavirus, sarà visibile solo via tv o internet. C’è grande attesa poi per l’omelia del Pontefice, il discorso che pronuncerà durante la funzione. Ma dove è possibile vedere la Messa di Papa Francesco Coena Domini in tv e streaming, in programma oggi alle ore 18? Di seguito tutte le informazioni.

QUI LA DIRETTA SULL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

In diretta tv

La Messa Coena Domini, celebrata da Papa Francesco, verrà trasmessa in diretta tv, a partire dalle ore 18, da Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky).

In streaming live

La Messa Coena Domini di oggi, giovedì 9 aprile 2020, sarà trasmessa anche in live streaming tramite il canale YouTube di Vatican News e sul sito di Tv2000.

Cambiamenti

Per la prima volta si avrà un Giovedì Santo celebrato senza la Messa crismale nel quale si consacrano gli oli necessari per i sacramenti, ma soprattutto senza la Lavanda dei Piedi che il Papa dal 2013 sceglieva di celebrare all’interno di un carcere d’Italia. Ovviamente la Messa in Coena Domini oggi, 9 aprile, non verrà celebrata all’interno del medesimo carcere come avveniva fino agli anni scorsi, bensì in Basilica di San Pietro a partire dalle ore 18.

Potrebbero interessarti La messa del Giovedì Santo di Papa Francesco | Diretta Covid-19: “Nuovi sguardi”, l’iniziativa di Fondazione 3M a sostegno dell’Istituto Mario Negri La disperazione dietro alla pandemia: quei dati sui suicidi che non possiamo ignorare (di G. Cavalli)