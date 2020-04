In seguito alla chiusura delle scuole disposta per prevenire il contagio da Coronavirus, Milano Ristorazione ha avviato i rimborsi per le famiglie che avevano già pagato il servizio di mensa per i loro figli. La SpA che gestisce la ristorazione collettiva, non solo scolastica, per conto del Comune di Milano ha però reso noto che numerosi milanesi stanno rinunciando alle loro spettanze. Attraverso email che Milano Ristorazione ha in parte pubblicato sui propri canali social, sempre più famiglie comunicano di voler destinare i soldi del rimborso al Fondo di Mutuo Soccorso istituito il mese scorso dal Sindaco Beppe Sala per fare fronte ai danni economici susseguenti all’esplosione della crisi sanitaria.

Un segnale concreto di solidarietà che fa seguito alle tante iniziative di aziende e singole persone per aiutare chi è stato messo più in difficoltà dall’epidemia-Coronavirus, nonché un gesto che si iscrive nella tradizione di una città che da sempre si vanta di avere “el coeur in man” (“il cuore in mano”).

