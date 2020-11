Covid, in un mese contagiati 27 mila tra medici e infermieri, 900 al giorno

“In un mese si sono contagiati 27 mila tra medici e infermieri, 900 al giorno“. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. “In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile. Se continua questa pressione, non solo rende impossibile curare i pazienti, ma sguarnisce la prima linea”. Per questo “è assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità e fare solo le cose che veramente servono: tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato”, sottolinea Ricciardi.

I medici e gli operatori del servizio sanitario da inizio pandemia sfidano stanchezza e rischi in questa corsa contro il tempo. Da eroi della prima ondata, lodati da tutti nel momento della prima fase dell’emergenza, oggi i negazionisti del Covid li chiamano “appestati” e “colpevoli”. “Prima ci hanno esaltato come eroi. Poi ci hanno isolato come appestati. Oggi la gente ci odia come colpevoli e nemici. In ogni fase l’atteggiamento risulta sbagliato, ma in queste settimane rischia di diventare pericoloso: se informazione, politica ed economia non intervengono con messaggi chiari e corretti, lo scenario presto può farsi inquietante”, denuncia a Repubblica il professor Giacomo Grasselli che dirige le terapie intensive del Policlinico di Milano.

A loro TPI dedica un doveroso tributo. Nella fattispecie, vanno ricordati tutti i medici che stanno cadendo in questa guerra. Qui tutti i medici deceduti nel corso dell’epidemia di Covid-19: la lista aggiornata in memoria

