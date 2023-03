Maternità surrogata, Annunziata sbotta con Roccella: “Avete la responsabilità di fare queste leggi c…o”

Duro botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella. Durante la tramissione “Un’ora in più” su Rai3, la ministra per le Pari opportunità, la natalità e la famiglia, è tornata sul tema della maternità surrogata, annunciando una legge contro l’utero in affitto. “La politica serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro”, ha detto la ministra, a cui la conduttrice ha risposto duramente.

“Voi avete la responsabilità di farle quelle leggi, c…o”, ha detto la giornalista, che si è scusata a più riprese per l’espressione.