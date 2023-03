Maternità surrogata, l’attacco della ministra Roccella: “Rampelli ha detto la verità. Ci vogliono un padre e una madre”

Continua l’offensiva della maggioranza sul tema delle famiglie arcobaleno, dopo le polemiche per le parole usate ieri dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

Dopo la manifestazione a Milano contro lo stop alla registrazione dei figli delle coppie Lgbtq+, ieri l’esponente di Fratelli d’Italia aveva affermato che le coppie omogenitoriali “spacciano” come propri figli i bambini di cui chiedono il riconoscimento. Una frase che aveva suscitato la dura reazione di Concita De Gregorio, co-conduttrice della trasmissione in cui Rampelli era ospite, mentre il Partito democratico, tramite l’europarlamentare Picierno, aveva parlato di “reazionari violenti”.

Oggi Eugenia Roccella ha solidarizzato con Rampelli, che secondo la ministra avrebbe detto “la verità”. “’Spacciare’ evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma la verità è quella che ha detto Rampelli. La nostra legge dice che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre”, ha affermato la ministra per le Pari opportunità, la natalità e la famiglia, ospite della trasmissione Mezz’ora in più su Rai3. “Un genitore omosessuale può essere un ottimo genitore ma bisogna vedere che modello vogliamo: noi abbiamo un modello che prevede una mamma e un papà”, ha sottolineato l’ex radicale, che ha annunciato una legge contro l’utero in affitto: “Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”.

“La politica serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro”, ha affermato la ministra, a cui Lucia Annunziata ha risposto duramente. “Voi avete la responsabilità di farle quelle leggi, c…o”, ha detto la conduttrice, che si è poi scusata a più riprese con gli spettatori per l’espressione.