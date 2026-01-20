Icona app
Cronaca

Matera, ragazzo di 20 anni arrestato per aver stuprato l'amica 16enne

Immagine di copertina
Immagine d'archivio. Credit: AGF

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in auto dopo una serata in compagnia di altri giovani

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Un ventenne della provincia di Matera è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver stuprato una sua conoscente di 16 anni.

Le indagini – condotte congiuntamente dalle squadre mobili delle questure di Potenza e Matera – sono cominciate dopo che la vittima si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza e ha riferito agli operatori sanitari di aver subito una violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, durante serata con altri amici, il ventenne con una scusa avrebbe fatto in modo di rimanere da solo nella sua auto con la ragazza. A un certo punto, mentre l’auto procedeva, il giovane avrebbe accostato in una zona buia e isolata e, dopo essersi impossessato del cellulare della vittima, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale.

Gli investigatori hanno rintracciato il 20enne nella sua abitazione e hanno sequestrato gli indumenti indossati durante l’aggressione, l’auto e il cellulare. Nei pressi del luogo della violenza è stato trovato, tra i rovi, anche il reggiseno della ragazza.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca