Ultimo aggiornamento ore 11:48
Cronaca

Bari, auto contro bus: nell’incidente muoiono due fidanzatini di 15 e 18 anni

Immagine di copertina
L'ambulanza è un'immagine d'archivio. Le foto dei due ragazzi sono state reperite online. Credit: AGF / Football Acquaviva / Facebook

Ferito gravemente un 19enne. Coinvolta anche una terza vettura. All'origine del sinistro forse un tentativo di sorpasso azzardato

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Due ragazzi di 15 e 18 anni sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto e un autobus di linea in provincia di Bari. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, sulla strada fra Acquaviva delle Fonti e Adelfia.

A perdere la vita Gianvito Novielli, diciottenne, alla guida di una Volkswagen Passat, e Denise Buffoni, quindicenne, passeggera della stessa auto. I due erano fidanzati. Novielli, in particolare, era molto conosciuto ad Acquaviva: giocava nella squadra locale di calcio, il Football Acquaviva, nel campionato di Terza Categoria.

Un terzo ragazzo, di 19 anni, anche lui a bordo della Passat, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli di Acquaviva, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ferito anche il conducente del bus, un mezzo della linea extraurbana dell’azienda del trasporto pubblico locale, Sita.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, intorno alle 20.30 su un tratto rettilineo della strada un’auto ha effettuato un tentativo di sorpasso azzardato e ha urtato un’altra auto che procedeva in direzione contraria. Non è chiaro se la Passat su cui viaggiavano Novielli e Buffoni fosse la vettura in sorpasso o l’altra. Fatto sta che, nella carambola, la loro auto ha finito per scontrarsi frontalmente con il bus. L’impatto è stato violentissimo.
LEGGI ANCHE: Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Acquaviva, la Polizia locale di Gioia del Colle, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Marco Lenoci, ha proclamato il lutto cittadino.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca