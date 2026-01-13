Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”

Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne dopo essersi difeso in aula sostenendo di essere gay. A rivelare la vicenda è Il Messaggero secondo cui il 57enne è stato assolto dal tribunale di Teramo perché il fatto non sussiste. “Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne” ha dichiarato l’uomo in aula. La vicenda risale al 2023 quando una ventenne raccontò ai carabinieri e alla polizia ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata da un uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.

Sin dall’inizio, però, il 57enne ha fornito una versione diversa dei fatti. L’uomo, infatti, ha rivelato di essere stato avvicinato dalla ragazza, la quale era incuriosita dal fatto che lui si stesse mettendo lo smalto sulle unghie. L’uomo, poi, dopo una breve conversazione avvenuta su una panchina della stazione, ha salutato la ragazza con una pacca su un ginocchio.