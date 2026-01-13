Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Cinquantasettenne assolto dall’accusa di stupro: “Sono gay, non mi interessano le donne”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Una ventenne aveva accusato l'uomo di averla molestata

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne dopo essersi difeso in aula sostenendo di essere gay. A rivelare la vicenda è Il Messaggero secondo cui il 57enne è stato assolto dal tribunale di Teramo perché il fatto non sussiste. “Non l’ho mai toccata. Anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne” ha dichiarato l’uomo in aula. La vicenda risale al 2023 quando una ventenne raccontò ai carabinieri e alla polizia ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata da un uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.

Sin dall’inizio, però, il 57enne ha fornito una versione diversa dei fatti. L’uomo, infatti, ha rivelato di essere stato avvicinato dalla ragazza, la quale era incuriosita dal fatto che lui si stesse mettendo lo smalto sulle unghie. L’uomo, poi, dopo una breve conversazione avvenuta su una panchina della stazione, ha salutato la ragazza con una pacca su un ginocchio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano
Cronaca / Alberto Trentini è tornato in Italia: il commovente abbraccio con la madre
Cronaca / Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation
Ti potrebbe interessare
Cronaca / La bidella pendolare arrestata per stalking: perseguitava la preside di Caivano
Cronaca / Alberto Trentini è tornato in Italia: il commovente abbraccio con la madre
Cronaca / Crans Montana, arrestato il titolare del Constallation
Cronaca / Famiglia nel bosco, parla il padre: “I miei figli distrutti dall’ansia, sono diventati litigiosi”
Cronaca / Famiglia nel bosco, le educatrici contro mamma Catherine: “Diffidente e infastidita, non vuole farci insegnare ai figli”
Cronaca / Il racconto di un 17enne che ha assistito alla strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi con la pelle a brandelli”
Cronaca / Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile”
Cronaca / Alfonso Signorini va in Procura: “Non ho commesso alcuna violenza”
Cronaca / RFI (Gruppo FS): operativo su tutta la rete ferroviaria il piano neve e gelo
Cronaca / Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne
Ricerca