Matera, 90enne maltrattato dalle dottoresse della guardia medica scoppia in lacrime | VIDEO

Matera, 90enne maltrattato da due dottoresse alla guardia medica – VIDEO

Sta facendo il giro dei social il video di un anziano di 90 anni che viene maltrattato da due dottoresse della guardia medica di Villalongo, a Matera. Nel filmato, girato da un uomo che ha assistito alla scena in fila e che ha preso le difese del 90enne, si vede l’anziano rivolgersi alle due dottoresse per ottenere la prescrizione di alcuni farmaci e scoppiare in lacrime quando le operatrici lo liquidano sbrigativamente, invitandolo a rivolgersi al suo medico curante il giorno successivo. L’anziano appare disperato, fino a quando non interviene la persona che stava girando il video che minaccia di chiamare i carabinieri e invita le due dottoresse a far entrare l’uomo nella struttura. “Stiamo rispettando le direttive”: si difende una delle due donne. “Lo state trattando come una nullità, è anziano abbiate un po’ di tatto”, replica l’uomo.

