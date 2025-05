Gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro: il filmato che la ritrae insieme al suo assassino | VIDEO

Il Tg1 ha mostrato in esclusiva un video che mostra gli ultimi istanti di vita di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci. Nelle immagini si vede Martina inizialmente con un’amica e con quello che da lì a pochi minuti diventerà il suo assassino. La 14enne mangia un gelato, passeggia con l’amica e il suo ex fino all’alloggio abbandonato del custode del campo sportivo di Afragola dove troverà la morte. L’amica, infatti, lascia i due da soli nel casale dove Alessio Tucci successivamente ucciderà la ragazza colpendole più volte alla testa con un masso.

È morta in un vecchio casolare diroccato, uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato, #MartinaCarbonaro, la 14enne di #Afragola scomparsa lunedì sera. Il 19enne ha confessato. Al Tg1, il video degli ultimi istanti di vita della ragazza.#Tg1 Lorenzo Santorelli pic.twitter.com/a7qkkNZstk — Tg1 (@Tg1Rai) May 28, 2025

Il ragazzo, arrestato con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, ha confessato il delitto rivelando di averlo fatto perché Martina lo aveva lasciato. “Io a Martina ho detto che se non se la sentiva più di stare con lui doveva lasciarlo perdere. E io l’avevo capito già da tempo che non si sentiva più a suo agio con quel ragazzo” ha rivelato la mamma di Martina in un’intervista, che poi spiega quando ha sentito la figlia per l’ultima volta: “Lunedì sera, verso le 21. Mi ha detto che stava tornando e però poi è come se mi avesse chiuso il telefono in faccia. Martina non le faceva queste cose. È stato lui che le ha strappato il telefono da mano. Ne sono sicura”.