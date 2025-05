“Figlia mia chi ti ha fatto del male la pagherà, vola in alto. Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre”: sono le parole, affidate a Facebook, della mamma di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dal suo ex fidanzato che ha confessato il delitto. Due giorni prima, sempre sui social, la donna aveva pubblicato sempre sui social un appello per Martina: “Mia figlia è scomparsa da Afragola dalle h 19 se qualcuno la vedesse mi contattasse. Condividete”. Poi la terribile scoperta con il ritrovamento del cadavere della ragazza nell’alloggio abbandonato del custode del campo sportivo di Afragola.

Martina Carbonaro è stata uccisa dal suo ex fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Durante l’interrogatorio, Tucci ha ammesso di averla aggredita in un momento di rabbia. Il 19enne ha colpito più volte alla testa la sua ex fidanzata con una grossa pietra che sarebbe stata ritrovata sul posto insanguinata. Ad incastrarlo è stato un video che lo immortalava insieme alla vittima nei pressi dell’abitazione dove poi è stato ritrovato il corpo della 14enne. Martina era uscita dalla propria abitazione nel primo pomeriggio di lunedì per incontrare delle amiche e mangiare un gelato. Poi, si erano perse le sue tracce.