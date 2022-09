A Marnate in provincia di Varese un uomo sessantenne ha ucciso sua madre, Maria Facchinetti e subito dopo ha tentato il suicidio. Attualmente è ricoverato in ospedale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il figlio, che ha trovato il padre svenuto vicino al letto dove era costretta la vittima quasi novantenne. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le dinamiche che hanno portato a questo delitto.