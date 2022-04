“Sono sconvolto”: il dolore di Mario Liorni per la scomparsa dell’ex concorrente di “Reazione a catena”

Marco Liorni ricorda la concorrente di Reazione a catena morta in Giordania

“Un dispiacere enorme”: Marco Liorni ricorda Lucia Menghini, l’ex concorrente di Reazione a catena morta in un tragico incidente in Giordania.

Liorni, che aveva già espresso il suo cordoglio su Instagram, intervistato da Il Corriere della Sera ha dichiarato: “Lei era rimasta molto in contatto con tutte le maestranze, io ho saputo della sua tragica morte da Anna, una sarta del centro di produzione di Napoli a cui in questi giorni mandava le foto del suo viaggio in Giordania. È davvero un dispiacere enorme”.

“Siamo tutti sconvolti – ha aggiunto il conduttore – Quando facciamo ‘Reazione a catena’ non c’è solo il gioco, ma c’è anche il dietro le quinte, sono tempi di attesa che si trasformano in complicità, entri nelle vite dei concorrenti, si chiacchiera di sogni e aspirazioni, di paure e debolezze”.

“Nella registrazione ci sono degli stop tecnici, minuti in cui ne approfitti per stemperare la tensione, piccole cose che creano complicità: scherzavamo su Foligno, l’ombelico d’Italia; sul fatto che erano pignolette, tutte precise; lei trasmetteva intelligenza, simpatia; traspirava l’unione che aveva con le altre ragazze; gli scherzi e le risate dietro le quinte poi arrivano anche in trasmissione. In quei momenti si crea qualcosa di più di semplici concorrenti che passano”.