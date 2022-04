Morta in Giordania Lucia Menghini, concorrente di “Reazione a catena”

È morta in Giordania, ad appena 31 anni, Lucia Menghini, nota al grande pubblico per aver preso parte al quiz estivo di Rai 1 Reazione a catena, al quale aveva partecipato insieme alle due amiche Serena Becchetti e Ilaria Presilla formando la squadra delle Pignolette.

Tirocinante anestesista di Foligno, la giovane si trovava da qualche giorno in vacanza in Giordania insieme a due amiche, anche esse umbre.

Le tre, per motivi ancora da chiarire, sono rimaste vittime di un grave incidente stradale ad Amman: ad avere la peggio è stata Lucia, che è morta subito dopo lo scontro, mentre le altre due ragazze sono attualmente ricoverate in terapia intensiva.

La tragica notizia è stata commentata anche da Marco Liorni, conduttore di Reazione a catena, che sui social ha scritto: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a ‘Reazione a Catena’, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.