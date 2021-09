Maratona di Roma 2021: le strade chiuse e deviate per l’evento

Quali sono le strade chiuse al traffico o deviate oggi per la Maratona di Roma 2021? La riduzione della carreggiata sarà attiva in via Valco di San Paolo, lato destro carreggiata in direzione viale Guglielmo Marconi; in viale Guglielmo Marconi, largo Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del XI Municipio.

Prevista la chiusura al transito veicolare di: via Cristoforo Colombo, laterale da via Marco Polo a circonvallazione Ostiense; circonvallazione Ostiense, da via Cristoforo Colombo a via Ostiense; via Ostiense, carreggiata preferenziale, da circonvallazione Ostiense al Sepolcreto; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatore a circonvallazione Ostiense; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatorea a via valco di San Paolo; via valco di San Paolo, semicarreggiata da via Ostiense a viale Guglielmo Marconi; viale Guglielmo Marconi, piazzale Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del Municipio XI. Inversione del senso unico di marcia della complanare alla via Ostiense, nel tratto compreso tra via Giulio Rocco e via Giuseppe Libetta. Modifiche anche in via Portuense, in corrispondenza dell’ingresso del fornice ferroviario corsia centrale destra, direzione via Giovanni Volpato senso vietato per i veicoli provenienti da via Ettore Rolli; via Portuense in corrispondenza dell’uscita dal fornice centrale corsia di sinistra del ponte ferroviario direzione via Orti di Cesare, per i veicoli provenienti da via Volpato obbligo di svolta a sinistra.

Divieto di fermata

Non solo strade chiuse a causa della maratona di Roma 2021: previsto il divieto di fermata e parcheggi tolti in viale delle Terme di Caracalla e via Antonina. Istituzione del divieto di fermata o sosta con rimozione anche in circonvallazione Ostiense, lato destro, da via Cesare Candeo a via Manfredo Camperio; in via Ostiense, lato sinistro, da viale Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco; sul lato destro, da viale Giustiniano Imperatore al civico 267; sul lato destro da altezza civico 193/c a via Giulio Rocco; sul lato sinistro, da largo Beato Placido Riccardi (altezza via Tessalonica) a viale Ferdinando Baldelli; sul lato destro, da largo Beato Placido Riccardi a via valco di San Paolo; in via valco di San Paolo, lato destro, da via Ostiense a viale Marconi e viale Marconi, lato destro, da via valco di San Paolo a piazzale Tommaso Edison.

Disciplina di traffico in via Portuense: nel tratto compreso tra il fornice del ponte ferroviario e l’intersezione con via angelo bellani, divieto di fermata sul lato destro, divieto di transito; via ettore Rolli: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Angelo Bellani e l’intersezione con via degli Stradivari con divieto di fermata lato destro direzione largo Alessandro Roja, restringimento della carreggiata lato destro stessa direzione, divieto di transito; via degli Stradivari: nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ettore Rolli e l’intersezione con lungotevere degli Artigiani, divieto di fermata sul lato destro in direzione del ponte, restringimento della carreggiata lato destro stessa direzione e divieto di transito; Ponte Testaccio: nel tratto compreso tra l’intersezione con lungotevere degli artigiani e l’intersezione con largo Giovanni Battista Marzi, divieto di fermata sul lato destro in direzione largo Marzi, restringimento della carreggiata, divieto di transito.

Divieto di fermata anche in lungotevere in Sassia, via della Conciliazione, piazza città Leonina, via di Porta Angelica, via Crescenzio, piazza Cavour, viale Giulio Cesare, via Fornovo, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, via Giuseppe Mazzini, piazza Bainsizza, viale Carso, largo Generale Gonzaga del Vodice, via Achille Papa, via Marcello Prestinari, piazza Monte Grappa e lungotevere della Vittoria.