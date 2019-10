Manifestazione Lega Roma 19 ottobre 2019: strade chiuse e bus deviati

Oggi, sabato 19 ottobre 2019, è in programma a Roma la manifestazione della Lega: ecco quali sono le strade chiuse e i bus deviati per chi deve muoversi tra le vie della Capitale.

La manifestazione, che si terrà in piazza di Porta San Giovanni a partire dalle ore 15,00, dovrebbe vedere la partecipazione di circa 40mila persone, che arriveranno a Roma attraverso treni speciali e bus organizzati, i quali sosterranno nei pressi della stazione Anagnina.

La diretta della manifestazione a Lega a Roma

Nel corso della mattinata la circolazione dovrebbe essere regolare, mentre divieti di sosta nell’area di San Giovanni saranno attivi da diverse ore prima della manifestazione.

A partire dalle ore 16,00 la fermata San Giovanni della Metro A verrà chiusa per ordine della questura. I manifestanti, dunque, potranno usufruire delle stazioni metro più vicine, che sono quella di Re di Roma e Manzoni.

Le linee bus che subiranno deviazioni sono le seguenti: 16, 81, 85, 87 e 650.

Inoltre, se temporanee limitazioni alla circolazione scatteranno anche su via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, si aggiungerà la deviazione delle linee 51, 360, 590 e del tram 3.

Per ragioni di sicurezza, dalle 11 sarà sospeso il capolinea bus sempre di piazza di Porta San Giovanni: la linea 792 sarà limitata su via della Ferratella in Laterano (all’altezza dell’attraversamento pedonale).

Una modifica di percorso interesserà anche due linee della Roma Tpl, ovvero 218 e 665.

La 218 sarà limitata all’altezza di via Faleria/via Appia; la 665 si fermerà a via Magna Grecia.

Inoltre, più o meno nelle stesse ore, dalle 15 alle 19, in piazza dell’Esquilino è in programma una manifestazione contro i decreti sicurezza, alla quale dovrebbero partecipare circa 500 persone.

Sul fronte del trasporto pubblico, saranno possibili temporanee deviazioni per le seguenti linee di bus: C3, 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649 e 714.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ufficiale di Roma Capitale Muoversi a Roma.