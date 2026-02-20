Il drammatico annuncio della mamma del bimbo con il cuore bruciato: “Non ci sono più speranze, ora potete lasciarlo andare”
Il bambino inizia un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze
Per il bambino con il cuore bruciato non ci sono più speranze: lo ha annunciato la mamma, Patrizia Mercolino, accompagna dal suo legale Francesco Petruzzi. Ospiti della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, i due hanno dichiarato: “Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia, ma inizierà una terapia clinica non finalizzata alla guarigione ma ad alleviare le sofferenza”. L’avvocato ha quindi aggiunto: “Purtroppo, abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare e li abbiamo sottoposti al nostro medico legale Luca Scognamiglio ma, soprattutto, quando è stata tolta la sedazione il bimbo non si è svegliato. È stata valutata una prognosi, senza ombra di dubbio infausta”.
“Non si parla di eutanasia ma è per evitare l’accanimento terapeutico”
Precedentemente, il legale aveva inviato una Pec all’ospedale Monaldi di Napoli: “Per volontà della famiglia abbiamo fatto richiesta di Pcc, una pianificazione condivisa delle cure, istituto introdotto dal 2017. Ci tengo a precisare che non si parla di eutanasia, ma per evitare l’accanimento terapeutico, è volta a spostare tutta la terapia clinica dalla guarigione ad alleviare le sofferenze. L’ospedale ha accettato la richiesta e domani (oggi, ndr) ci sarà il primo accesso a cui parteciperanno i genitori e il medico legale di parte per pianificare il percorso terapeutico della terapia antidolore”.