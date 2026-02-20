Icona app
Cronaca
Cronaca

Il drammatico annuncio della mamma del bimbo con il cuore bruciato: “Non ci sono più speranze, ora potete lasciarlo andare”

Il bambino inizia un nuovo percorso che prevede l'alleviamento delle sofferenze

di Niccolò Di Francesco
Per il bambino con il cuore bruciato non ci sono più speranze: lo ha annunciato la mamma, Patrizia Mercolino, accompagna dal suo legale Francesco Petruzzi. Ospiti della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, i due hanno dichiarato: “Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia, ma inizierà una terapia clinica non finalizzata alla guarigione ma ad alleviare le sofferenza”. L’avvocato ha quindi aggiunto: “Purtroppo, abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare e li abbiamo sottoposti al nostro medico legale Luca Scognamiglio ma, soprattutto, quando è stata tolta la sedazione il bimbo non si è svegliato. È stata valutata una prognosi, senza ombra di dubbio infausta”.

Precedentemente, il legale aveva inviato una Pec all’ospedale Monaldi di Napoli: “Per volontà della famiglia abbiamo fatto richiesta di Pcc, una pianificazione condivisa delle cure, istituto introdotto dal 2017. Ci tengo a precisare che non si parla di eutanasia, ma per evitare l’accanimento terapeutico, è volta a spostare tutta la terapia clinica dalla guarigione ad alleviare le sofferenze. L’ospedale ha accettato la richiesta e domani (oggi, ndr) ci sarà il primo accesso a cui parteciperanno i genitori e il medico legale di parte per pianificare il percorso terapeutico della terapia antidolore”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
