C’è un nuovo cuore per il bambino ricoverati a Napoli: oggi la decisione sul trapianto

C’è un nuovo cuore disponibile per il bambino di 2 anni di Napoli a cui è stato impiantato per errore un cuore danneggiato. L’organo è a disposizione dalla serata di ieri, martedì 17 febbraio, ma solo nelle prossime ore, completato l’atteso consulto tra i massimi esperti italiani, si stabilirà se il piccolo può essere sottoposto a un secondo trapianto.

Dopo il primo intervento, avvenuto lo scorso 23 dicembre, il bambino è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli in condizioni “gravi e stabili”.

Nel capoluogo partenopeo sono stati convocati cinque luminari da tutto il Paese: due specialisti del Bambin Gesù di Roma, più altri tre colleghi da Padova, Bergamo e Torino.

“Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti”, ha fatto sapere all’alba di oggi l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, da cui dipende il Monaldi. “L’attesa – viene garantito – non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”.

Gli esperti, in particolare, sono chiamati a verificare se sussistano le condizioni per rischiare un nuovo trapianto e se si possano praticare terapie che attenuino le patologie concomitanti.

“Si deve valutare se il gruppo sanguigno di questo cuore è compatibile con quello di Domenico”, ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino, intervenendo nella serata di ieri al programma tv È sempre Cartabianca.

Sulla vicenda, la Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta che vede indagate attualmente sei persone per lesioni colpose. Secondo quanto emerso, gli inquirenti avrebbero scoperto che, nel precedente trapianto, non andato a buon fine, il cuore fu trasportato da Bolzano al capoluogo campano all’interno di un contenitore ritenuto “fuori dalle linee guida”. Ciò perché, sembra, che il personale non fosse adeguatamente formato per l’uso dello strumento più moderno.

Intanto il Ministero della Salute ha inviato al Monaldi degli ispettori per acquisire tutti i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato. In seguito gli ispettori si trasferiranno a Bolzano per acquisire altro materiale documentario.