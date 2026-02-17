Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Bambino trapiantato, si indaga sul frigo che ha trasportato il cuore: “Era fuori dalle linee guida”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Domani maxi-consulto con esperti da tutta Italia per valutare la possibilità di un'altra operazione con un organo nuovo

di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

La Procura di Napoli sta indagando sul caso del bambino di 2 anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Secondo quanto riferisce l’Ansa, dagli accertamenti è emerso che il contenitore frigo dentro cui è stato è stato trasportato il cuore era “fuori dalle linee guida”.

Si tratterebbe di un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, una tipologia ritenuta ormai anacronistica, soprattutto perché priva di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature.

Il cuore è stato prelevato a Bolzano e il trapianto è avvenuto lo scorso 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli. Da allora il bambino è in terapia intensiva in condizioni “gravi e stabili”.

Domani, mercoledì 18 febbraio, è in programma un maxi-consulto con la partecipazione di esperti da tutta Italia, che valuteranno la possibilità di sottoporre il piccolo a un’ulteriore operazione con un organo nuovo.

Oltre al tipo di contenitore usato per il trasporto, la lente degli inquirenti si starebbe concentrando anche sulla tipologia di ghiaccio adoperato per tenere l’organo in condizioni di ipotermia. Ulteriori accertamenti delegati al Nas dei carabinieri mirano inoltre a comprendere cosa sia successo a Bolzano, dove ci sarebbe stato un rabbocco del ghiaccio presente nel contenitore usato per il trasferimento dell’organo prima della partenza alla volta dell’ospedale Monaldi.

Per ora la Procura ha iscritto sul registro degli indagati i sei componenti delle due equipe di Napoli: quella che ha eseguito l’espianto e quella che ha effettuato il trapianto.

LEGGI ANCHE: Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici: “Emorragia e infezione in corso”

Nelle scorse ore i magistrati hanno ascoltato, come persona informata dei fatti, il cardiologo che teneva in cura il bambino e che sei giorni dopo l’intervento si è dimesso dall’incarico di responsabile del Follow-up post operatorio. Nei prossimi giorni saranno ascoltate anche altre persone informate dei fatti.

Intanto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato alla madre del piccolo per rimarcarle che si sta facendo il possibile per trovare un cuore compatibile.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Milano Cortina 2026: i Giochi fermano (per un po’) anche Pornhub. Ma poi è boom di ricerche olimpiche
Cronaca / Femminicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide Fontana
Cronaca / Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro di Rutilio Manetti
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Milano Cortina 2026: i Giochi fermano (per un po’) anche Pornhub. Ma poi è boom di ricerche olimpiche
Cronaca / Femminicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide Fontana
Cronaca / Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro di Rutilio Manetti
Cronaca / Dall’asfalto alla foresta, la “High Line” di Roma: il progetto “Tangenziale Verde” rivoluziona la Tiburtina 
Cronaca / Bimbo con il cuore “bruciato”, i medici: “Emorragia e infezione in corso”
Cronaca / Israele “nemico dell’umanità”? La verifica sul discorso di Francesca Albanese
Cronaca / Strisciuglio (AD Trenitalia): “Potenziata l’assistenza con 1500 persone per le Olimpiadi di Milano-Cortina”
Cronaca / Scorie tossiche e misteri di Stato: la storia poco conosciuta delle “navi a perdere” nel podcast “A chi interessa”
Cronaca / Enzo Iacchetti diffida Meta: “Togliete i post offensivi e falsi che mi accostano al nazismo”
Cronaca / Delitto di Garlasco, il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi: “È stato Marco ad ucciderla”
Ricerca