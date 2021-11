Maltempo in Sicilia, grandine a Siracusa e una vittima a Modica: travolto dalla tromba d’aria

Il maltempo ha ucciso ancora in Sicilia, stavolta a Modica. Giuseppe Ricca, 53 anni, è stato travolto da una tromba d’aria ed è morto in contrada Bosco Trebalate a 3 chilometri da Modica, nel Ragusano.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo era uscito di casa perché forse il forte vento e la pioggia avevano danneggiato una serranda o una ringhiera della sua abitazione. Solo pochi giorni fa un’altra persona era morta in Sardegna, travolta dall’acqua di un canale in piena.

La tromba d’aria ha interessato anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, sempre nel Ragusano. Chiusa la strada provinciale 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi per la presenza in carreggiata di materiale di copertura volato dai tetti di alcune botteghe.

Oltre che nella zona di Modica, il maltempo ha fatto danni anche nella provincia di Siracusa, dove c’è l’allerta arancione. Nella serata di ieri si sono verificate forti piogge e raffiche di vento. La zona di Augusta è quella più critica. Il paese è isolato, le vie di ingresso e di uscite sono allagate. Alla protezione civile sono arrivate decine di richieste di aiuto per case allagate da oltre cinquanta centimetri di acqua. Scuole chiuse ad Augusta e in tanti altri paesi della provincia come Priolo, Melilli, Palazzolo Acreide, Ferla, Buccheri, Buscemi, Sortino. A Siracusa, invece, le scuole sono regolarmente aperte. In città una forte grandinata ha ricoperto le strade di un manto bianco.

A Catania piove da ieri ma fortunatamente i danni non sono gravi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina, soccorsi alcuni automobilisti rimasti all’interno delle vetture in panne. Disagi anche all’aeroporto: diversi i voli in arrivo dirottati verso altri aeroporti, i voli in partenza hanno forti ritardi.